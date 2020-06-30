Готовность школ к проведению ЕГЭ в новых условиях проверили в Дубне

Источник фото: телеканал «360»

«Увидели все, что необходимо, все, что предписано сегодняшними требованиями. Все меры соблюдаются. И я думаю, что мы качественно, на высшем уровне все проведем — Дубна славится уровнем образования», — сказал глава Дубны Максим Данилов.

Источник фото: телеканал «360»

Путь школьника к экзаменационному столу заранее опробовали организаторы. Двигаться требуется по одному, использовать разные входы и пути. В пробных экзаменах дети не участвуют. Идет отработка технологии — как кому действовать, куда идти, что делать.

Во всех аудиториях установлены обеззараживатели воздуха, парты расставлены в шахматном порядке. Школьники — по желанию — могут сдавать экзамен и без маски. Для организаторов средства индивидуальной защиты обязательны.

Источник фото: телеканал «360»

«Все организаторы при входе в пункт проведения экзамена — а у нас их 250 с чем-то человек — организаторы в аудиториях, организаторы вне аудиторий, технические специалисты, организаторы проведения экзамена, они все обеспечены на один экзамен тремя масками на смену и одноразовыми перчатками», — рассказала начальник управления образования администрации г. о. Дубна Татьяна Виноградова.

В Дубне на участие зарегистрированы 420 выпускников. Первое испытание состоится 3-го июля. Выпускники будут сдавать географию, литературу и информатику.