Учебный год в России начнется в обычном режиме

С 1 сентября ученики смогут посещать занятия очно. Учебные заведения будут работать в привычном режиме.

Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся, готовятся и сами дети — они соскучились по школе, готовятся учителя, — они тоже хотят увидеть своих учеников», — приводит слова министра «Интерфакс».

Он подчеркнул, что с возобновлением посещений занятий усилятся меры эпидемической защиты.

Российские школьники перешли на дистанционное обучение с 23 марта. Такие меры были приняты в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что в период проведения ЕГЭ всех сотрудников школ проверят на коронавирус. В период с 25 июня по 30 июля анализы сдадут около 30 тысяч человек.