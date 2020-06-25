Все регионы России оказались готовы к ЕГЭ

Все российские регионы готовы к проведению ЕГЭ, уверен Рособрнадзор. Пока всю технику, нужную для экзамена, проверяют.

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев во время онлайн-конференции в ММПЦ МИА «Россия Сегодня» сказал, что все регионы России готовы к участию в Едином государственном экзамене. В презентации, продемонстрированной на встрече, говорилось, что участие в ЕГЭ примут 85 регионов.

Перед экзаменом проведут тесты всей техники, нужной для проведение экзамена, в том числе по печати контрольно-измерительных приборов, а также оборудования для упрощения работы организаторов.

Музаев напомнил, что в 2020 году у школьников не будет возможности пересдать экзамены. Это связано с тем, что выпускники уже получили аттестаты. То есть у подростков будет только одна попытка.

Пробные госэксзамены в России начнутся 29 и 30 июня. Они пройдут без школьников для проверки технической отлаженности системы, напомнила газета «Известия».

Когда экзамен начнется с участием подростков, в пунктах сдачи ЕГЭ будут дежурить более 12 тысяч медицинских работников. Ведь в 2020-м экзамен сдают 714 тысяч выпускников, передает РИА ФАН.