Госжилинспекция определила самые редкие заявки жителей Подмосковья в 2022 году | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 13:23 Поделиться Telegram

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Viber Госжилинспекция определила самые редкие заявки жителей Подмосковья в 2022 году

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Госжилинспекция Подмосковья определила самые необычные и редкие заявки жителей области с начала года. Непопулярные услуги ЕДС использовали во всех округах региона, рассказала глава ведомства Ольга Федина.

Единая диспетчерская служба принимает заявки в более чем 300 категориях. Самыми популярными из них в этом году стали уборка подъездов, ремонт лифтов и кровель, а также чистка крыш от сосулек.

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Непопулярными услугами, которые использовали всего один раз, стали перерасчет за превышение допустимого перерыва в подаче горячей воды, проверка порядка приостановки водоснабжения, восстановление работы сервиса по регистрации в личном кабинете расчетного центра, а также проверка корректности взносов на капитальный ремонт. Об этом попросили жители Красногорска. Еще две услуги — разъяснение правомерности выставления платежа за капремонт и розыск платежа — пришли из Балашихи. В Богородском жители попросили установить сеточку в фильтр очистки воды и разъяснить критерии проведения ремонта дома. Всего ЕДС получила уникальные заявки в 19 категориях.

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Ольга Федина добавила, что ЕДС стал принимать еще больше заявок, его классификатор расширили, чтобы учесть все пожелания жителей.

«Сервис должен стать максимально удобным и надежным, чтобы каждый пользователь мог получить помощь в решении любых жилищно-коммунальных вопросов», — сказала она.

Направить обращение в службу можно на портале ведомства. Заявку рассмотрят в течение суток.

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