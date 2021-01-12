Отели Подмосковья не будут требовать у гостей тест на коронавирус c 13 января

В Московской области отменили предъявление отрицательного результата теста на коронавирус у заезжающих в гостиницы. Новые правила вступят в силу 13 января.

В отелях и гостиницах области продолжат измерять температуру у гостей. Причем делать это будут как при заезде, так и при входе в гостиничное помещение в течение дня. Обязательной процедура останется и для ресторанов и баров при гостиницах.

Постановление о снятии ряда ограничений в Подмосковье подписал глава региона Андрей Воробьев. В том числе студентам подмосковных колледжей разблокировали карты учащихся — они начнут учиться очно. В вузах области занятия останутся дистанционными до 6 февраля.

С 11 января к работе вернулись школы и детские сады региона. Подмосковные власти призвали в этой связи соблюдать все требования и стандарты безопасности, связанные с коронавирусом. Воробьев попросил родителей не отправлять детей на занятия, если они приболели. В штатном режиме продолжат свою деятельность все кружки и секции. Все сотрудники сферы образования продолжат соблюдать масочный режим, помещения по-прежнему будут дезинфицировать и проветривать.