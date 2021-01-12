Студентам подмосковных вузов продлили удаленку до 6 февраля

Дистанционное обучение в подмосковных вузах продлили до 6 февраля. Их карты будут заблокированы. При этом студенты колледжей начнут учиться очно, их транспортные карты разблокируют.

Об этом говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева. Оно вступит в силу 13 января. Удаленный формат обучения ввели в регионе еще осенью 2020 года из-за пандемии коронавируса. При этом детсады и школы начали работать после новогодних праздников.

Те, кто учится очно, должны соблюдать необходимые правила безопасности. Кабинеты и комнаты будут регулярно проветриваться и дезинфицироваться. Для учителя обязательно ношение маски во время работы с учениками. Другие сотрудники образовательных учреждений должны носить средства защиты постоянно. Эти меры будут действовать до 1 января 2022 года.

Также в постановлении говорится и об отмене обязательных тестов ПЦР и ИФА на коронавирус при заезде в гостиницу. Теперь у гостей будут проверять лишь температуру при заезде, а также при входе в отель, ресторан или бар в течение дня.