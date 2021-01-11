Воробьев попросил родителей не отправлять на занятия приболевших школьников и студентов

В Московской области вышли с каникул школьники, на этой неделе очно начнут учиться и студенты колледжей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал в связи с этим соблюдать все требования и стандарты безопасности, связанные с коронавирусом.

«Все детские сады и школы с сегодняшнего дня работают. Детки пошли учиться. Здесь обращаю внимание каждого из директоров школ, министра образования, глав на то, что очень важно соблюдать все стандарты, введенные сегодня в нашу жизнь. Фильтры, забота о детях», — отметил Воробьев на заседании с зампредами правительства Московской области.

При этом губернатор призвал родителей не отправлять детей на занятия, если они неважно себя чувствуют. При недомогании ребенка лучше оставить дома.

Наша задача — чтобы все школы и детские сады максимально работали, предоставляли услуги, знания нашим детям Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что работу возобновляют и колледжи — потому что студенты также хотят находиться за партой и получать необходимые навыки. Они смогут вернутся в стены учебных заведений уже на этой неделе — с 13 января. В штатном режиме продолжат работать все кружки и секции.

В каждом образовательном учреждении будут сохранены все меры коронавирусной безопасности: школьники и студенты продолжат проходить утренний термометрический фильтр и соблюдать дистанцию. Педагоги и другие работники школ обязательно будут соблюдать масочный режим, а помещения продолжат регулярно дезинфицировать и проветривать.