25 мая 2023, 16:19
Гостиничный комплекс с двумя бассейнами построят в Дмитрове
В Дмитрове построят гостинично-развлекательный комплекс категории «четыре звезды». Проект реализуют при участии корпорации «Туризм.рф».
Как рассказали в Минкультуры и туризма, комплекс «Дмитров Гольф Резорт» будет работать круглый год. Там проведут реновацию 110 номеров и построят новое здание на 300 комнат, конгресс-центром, рестораном, спа-комплексом, двумя бассейнами, ледовым дворцом и футбольным полем.
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Объект планируют открыть в 2025 году.
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Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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