Подмосковье 25 мая 2023, 16:19 Гостиничный комплекс с двумя бассейнами построят в Дмитрове Министерство культуры и туризма МО

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В Дмитрове построят гостинично-развлекательный комплекс категории «четыре звезды». Проект реализуют при участии корпорации «Туризм.рф».

Как рассказали в Минкультуры и туризма, комплекс «Дмитров Гольф Резорт» будет работать круглый год. Там проведут реновацию 110 номеров и построят новое здание на 300 комнат, конгресс-центром, рестораном, спа-комплексом, двумя бассейнами, ледовым дворцом и футбольным полем.

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Объект планируют открыть в 2025 году.

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