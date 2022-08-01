Гостиничный комплекс начнут строить в Мытищах в 2023 году

Мытищи получили в аренду 0,7 гектара земли для строительства многофункционального гостиничного комплекса. Об этом сообщила глава подмосковного Минимущества Наталья Адигамова.

Как отметила министр, землю предоставили застройщику «АРТ Строй». Возводить здание начнут уже в начале следующего года. В проект инвестировали свыше 2,3 миллиона рублей.

«Реализация проекта позволит создать порядка 40 рабочих мест для жителей округа, налоговые поступления превысят 276 миллионов рублей», — добавила Адигамова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о плане создать единый портал о бизнесе, услугах и туризме в Подмосковье.