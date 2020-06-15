Городской округ Котельники возглавил Сергей Жигалкин

Сергей Жигалкин был назначен временно исполняющим обязанности главы городского округа Котельники в апреле 2020 года. Ранее этот пост занимал Андрей Булгаков, который перешел на должность врио главы г. о. Щелково.

На предыдущем посту в администрации Котельников Сергей Жигалкин курировал деятельность отдела по строительству, архитектуре и рекламе, отдела по транспорту, связи и дорожному хозяйству, отдела по распределению жилой площади, а также отдела управления имущественно-земельными отношениями.