15 июня 2020, 18:29
Городской округ Котельники возглавил Сергей Жигалкин
В городском округе Котельники состоялось заседание Совета депутатов, на котором главой муниципального образования избран Сергей Жигалкин. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления территориальной политики Московской области.
Сергей Жигалкин был назначен временно исполняющим обязанности главы городского округа Котельники в апреле 2020 года. Ранее этот пост занимал Андрей Булгаков, который перешел на должность врио главы г. о. Щелково.
На предыдущем посту в администрации Котельников Сергей Жигалкин курировал деятельность отдела по строительству, архитектуре и рекламе, отдела по транспорту, связи и дорожному хозяйству, отдела по распределению жилой площади, а также отдела управления имущественно-земельными отношениями.