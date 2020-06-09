Новых глав назначили в четырех округах Подмосковья

В четырех подмосковных округах назначили новых глав. Они заняли должности в Красноармейске, Котельниках, Кашире и Щелкове. Об этом на заседании правительства сообщил губернатор.

Красноармейск возглавил Александр Федоров. Ранее он больше года работал заместителем руководителя администрации.

«Я надеюсь, что с самого начала вы возьметесь добросовестно и качественно исполнять обязанности. А у нашего политического блока прошу проявить максимальное сопровождение», — сказал Андрей Воробьев.

В Щелкове назначали Андрея Булгакова. До этого он возглавлял Котельники, а теперь, по словам губернатора, ответственен за большой и непростой округ.

«Человек опытный, который знает специфику муниципальной службы. Андрей Алексеевич, прошу составить приоритетный план мероприятий, который важен для жителей вашего округа, и доложить мне в течение июля месяца его исполнение», — добавил Воробьев.

Руководить Котельниками начал Сергей Жигалкин. Он работал заместителем главы.

«Очень хорошо знает свой округ», — отметил губернатор.

Каширу возглавил Дмитрий Волков. Его опыт работы в местном самоуправлении составляет более 13 лет, десять из которых — в Ленинском округе. Последние четыре года он был там первым заместителем главы.

«Тоже человек не новый в муниципальной службе. Он знает ее специфику. Прошу вас так же внимательно относиться ко всем программам и мероприятиям, которые мы реализуем в рамках наших приоритетных задач», — сказал Воробьев.