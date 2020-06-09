Новых глав назначили в четырех округах Подмосковья
Красноармейск возглавил Александр Федоров. Ранее он больше года работал заместителем руководителя администрации.
«Я надеюсь, что с самого начала вы возьметесь добросовестно и качественно исполнять обязанности. А у нашего политического блока прошу проявить максимальное сопровождение», — сказал Андрей Воробьев.
В Щелкове назначали Андрея Булгакова. До этого он возглавлял Котельники, а теперь, по словам губернатора, ответственен за большой и непростой округ.
«Человек опытный, который знает специфику муниципальной службы. Андрей Алексеевич, прошу составить приоритетный план мероприятий, который важен для жителей вашего округа, и доложить мне в течение июля месяца его исполнение», — добавил Воробьев.
Руководить Котельниками начал Сергей Жигалкин. Он работал заместителем главы.
«Очень хорошо знает свой округ», — отметил губернатор.
Каширу возглавил Дмитрий Волков. Его опыт работы в местном самоуправлении составляет более 13 лет, десять из которых — в Ленинском округе. Последние четыре года он был там первым заместителем главы.
«Тоже человек не новый в муниципальной службе. Он знает ее специфику. Прошу вас так же внимательно относиться ко всем программам и мероприятиям, которые мы реализуем в рамках наших приоритетных задач», — сказал Воробьев.