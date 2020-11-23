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    23 ноября 2020, 12:15

    Власти Подмосковья обеспечат людям возможность отдыха на новогодних каникулах

    Андрей Иванов, Наза Салех Захи

    Праздничные новогодние мероприятия важны для всех. Новый год — это семейный праздник, поэтому власти Московской области сделают все возможное, чтобы жители региона хорошо отдохнули на каникулах. Об этом объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
    Власти Подмосковья обеспечат людям возможность отдыха на новогодних каникулах

    «Обращаю внимание: все, что связано с убранством городов, с возможностью прогулок, должно быть подготовлено и сделано на должном уровне. Несмотря на пандемию, каждый, в том числе Министерство по благоустройству, должен сделать все, чтобы максимально предоставить возможность для отдыха нашим жителям», — заявил на совещании с зампредами губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Глава региона напомнил, что в дни новогодних каникул в Подмосковье будет много отдыхающих — как местных жителей, так и приезжих из Москвы. Хороший и безопасный досуг обеспечат всем.

    Из-за ухудшения эпидемической ситуации в Московской области ввели новые ограничения. В регионе до 29 ноября запретили проведение массовых мероприятий. По улицам и паркам можно просто гулять.

    За минувшие сутки медики выявили 971 новый случай СОVID-19. За все время пандемии в Подмосковье зафиксировали 103 773 случая заражения коронавирусом. От болезни умерли 1922 человека.