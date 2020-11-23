Власти Подмосковья обеспечат людям возможность отдыха на новогодних каникулах

Праздничные новогодние мероприятия важны для всех. Новый год — это семейный праздник, поэтому власти Московской области сделают все возможное, чтобы жители региона хорошо отдохнули на каникулах. Об этом объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Обращаю внимание: все, что связано с убранством городов, с возможностью прогулок, должно быть подготовлено и сделано на должном уровне. Несмотря на пандемию, каждый, в том числе Министерство по благоустройству, должен сделать все, чтобы максимально предоставить возможность для отдыха нашим жителям», — заявил на совещании с зампредами губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона напомнил, что в дни новогодних каникул в Подмосковье будет много отдыхающих — как местных жителей, так и приезжих из Москвы. Хороший и безопасный досуг обеспечат всем.

Из-за ухудшения эпидемической ситуации в Московской области ввели новые ограничения. В регионе до 29 ноября запретили проведение массовых мероприятий. По улицам и паркам можно просто гулять.

За минувшие сутки медики выявили 971 новый случай СОVID-19. За все время пандемии в Подмосковье зафиксировали 103 773 случая заражения коронавирусом. От болезни умерли 1922 человека.