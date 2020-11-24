В Юбилейном сквере в Химках открыли Театральный каток. Как и в прошлом году, работать он будет бесплатно. Свежий лед во время рабочей поездки опробовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На катке ждут всех желающих с 10:00 до 20:00. Любителям кататься на коньках будет где разогнаться: площадь катка около двух тысяч квадратных метров. Один сеанс длится полтора часа.

Губернатор Андрей Воробьев на театральном катке в Химках

Если коньков нет, то их дадут напрокат. Здесь же можно заточить коньки, для детей взять в аренду защиту, шлемы и пингвинов-помощников, попросить помощи у инструкторов по катанию. Все эти услуги платные, но на них есть льготные тарифы для отдельных категорий населения. Открыт каток будет вплоть до 15 марта.

После прогулки на свежем воздухе Воробьев встретился со студенткой МГУ Дианой Цыганковой, которая придумала способ поддержать стартапы жителей Подмосковья с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона обсудил с ней реализацию проекта.

«Приходите с командой своих программистов к нам в ЦУР. <…> Ясно, что любая платформа требует апгрейда по мере внедрения. Хочется, чтобы все получилось», — сказал Андрей Воробьев в беседе со студенткой.

Источник фото: телеканал «360»

Губернатор заметил, что нужно быть уверенными в востребованности платформы. Тогда можно говорить о финансировании проекта.

«В России достаточно акселераторов по предпринимательству. Но для людей с ограниченными возможностями здоровья такой платформы и таких возможностей нет», — подчеркнула Цыганкова.

Акселератор станет социальным институтом поддержки стартапов. На размещенной в интернете платформе опубликуют видеоуроки и самостоятельные задания. Она также даст возможность проверить, как воплощается в жизнь тот или иной проект под контролем наставников.

Свой проект студентка МГУ представила президенту РФ Владимиру Путину на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».