Горячую линию по «дачной амнистии» запустили в Подмосковье

Жители Подмосковья могут обратиться на горячую линию, чтобы узнать о процедурах «дачной амнистии». Кол-центр запущен на базе Московского областного БТИ. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Сотрудники горячей линии смогут ответить на любые вопросы и помочь жителям и гостям Подмосковья собрать необходимый пакет документов для оформления имущества.

Зампредседателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин в ходе доклада губернатору Андрею Воробьеву отметил, что для регистрации недвижимости достаточно всего три документа — технический план, который может сделать сотрудник Московского областного БТИ либо любой другой кадастровый инженер, документы на землю, а также собственноручно заполненная декларация на недвижимость.

«В оформлении недвижимости могут помочь сервисы БТИ, также порядка 600 сотрудников подготовят документы для регистрации прав на недвижимость — выехать на место к заявителю, сделать необходимые замеры, подписать договор на месте и направить документ для регистрации в Росреестр. Таким образом, человек в итоге получает выписку о зарегистрированных правах», — сообщил Андрей Разин.

Всех, кому необходима консультация по оформлению недвижимости, проконсультируют специалисты в рамках горячей линии по «дачной амнистии». В период майских праздников линия будет работать с 8:00 до 20:00 и позволит не только получить ответы на вопросы по регистрации имущества, но и заказать любые услуги БТИ прямо на линии Наталья Адигамова министр имущественных отношений Московской области

Телефон горячей линии Московского областного БТИ: +7 (498) 568-99-95. Ознакомиться с подробной информацией о «дачной амнистии» жители могут на сайтах Минмособлимущества (mio.mosreg.ru) и МОБТИ.

Ранее сообщалось о том, что регистрация недвижимости в подмосковных садоводческих некоммерческих товариществах даст собственникам большое количество льгот, начиная от снижения платы за коммунальные услуги и заканчивая налоговым вычетом.