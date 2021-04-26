Жителям Подмосковья рассказали о плюсах «дачной амнистии»

Регистрация недвижимости в подмосковных садоводческих некоммерческих товариществах даст собственникам большое количество льгот, начиная от снижения платы за коммунальные услуги и заканчивая налоговым вычетом для работающих граждан. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он напомнил, что зарегистрировать дачные и садовые дома можно по упрощенной схеме. Достаточно подать документы на участок в региональный Росреестр и представить план, подготовленный кадастровым инженером.

«Зарегистрированная недвижимость — это актив. Ее можно продать, подарить. Можно взять кредит под залог. Можно зарегистрироваться в этом доме и получать все социальные блага, которые дает сегодня регион», — рассказал Андрей Разин.

Он отметил, что в зарегистрированных домах при оплате электроэнергии действует понижающий коэффициент 0,7%: с пяти тысяч рублей до 3,5 тысячи рублей. Вывоз бытовых отходов оплачивается по сниженному тарифу: 460 рублей вместо 760 рублей.

Кроме того, можно получить возврат налога на доходы физических лиц от потраченной суммы на строительство жилого дома.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, зарегистрировавшие дачные дома пенсионеры освобождаются от уплаты налога на недвижимость и земельный участок. В ряде городских округов Московской области действуют льготы для многодетных семей и других категорий граждан.

Источник фото: телеканал «360»

Андрей Разин напомнил, что в Подмосковье почти четыре миллиона дачных домов, расположенных в 12 тысячах садоводческих товариществах. При этом зарегистрировали свою недвижимость только 10% собственников.

«Наша основная задача — это помочь зарегистрировать в ближайшее время более чем 300 тысяч объектов с использованием „дачной амнистии“», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области.

Он отметил, что лидерами среди муниципалитетов по количеству незарегистрированных дачных домиков остаются Раменский, Домодедовский, Солнечногорский, Ступинский, Богородский, Дмитровский, Одинцовский, Сергиево-Посадский, Щелковский и Серпуховской городские округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что преимущества от зарегистрированного дома должны распространяться на каждого собственника.

Очень хочется, чтобы была динамика. Президент объявлял «дачную амнистию» для того, чтобы это было удобно. Самое главное, чтобы все названные преимущества распространялись на каждого человека. Прошу всех отнестись к этой работе добросовестно и профессионально Андрей воробьев.

Подать документы для дачной амнистии можно лично в органы регистрации прав, МФЦ или в электронном виде.