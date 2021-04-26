Стать хозяином дома без волокиты. «Дачную амнистию» упростят в Подмосковье

«Дачная амнистия» в Московской области должна пройти без сложностей и бумажной волокиты. Такое поручение дал правительству региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«И цель „дачной амнистии“ — сделать так, чтобы люди без каких-либо сложностей, волокиты могли оформить свои законные права на дома, в которых уже давно проживают. Наша задача — их зарегистрировать, чтобы у человека было право собственности», — сообщил он.

Губернатор заявил, что при ускорении оформления документов очень важна работа Бюро технической инвентаризации (БТИ) и Росреестра. Андрей Воробьев попросил правительство региона обратить особое внимание на Раменское, Домодедово, Солнечногорск, Одинцово, Ступино, которые, по его мнению, нуждаются в дополнительном внимании к этому вопросу.

Ранее в правительстве Подмосковья напомнили жителям, что построенные садовые дома легко оформить по «дачной амнистии», продленной до марта 2026 года. Для этого потребуется всего два шага: заказать технический план у кадастрового инженера и подать документы в Росреестр любым удобным способом.