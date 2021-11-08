Более 4 млрд рублей выделят на горячее питание для учеников младших классов Подмосковья в 2022 году

Свыше четырех миллиардов рублей планируют выделить на горячее питание учеников младших классов Подмосковья в 2022 году. Особое внимание уделят контролю качества еды.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что сумму выделят именно на бесплатное горячее питание.

Организация всеобщего горячего питания в начальной школе — это приоритетная задача, которую нам поставил президент. Московская область среди первых регионов, выполнивших это поручение на 100% Игорь Брынцалов.

Часть денег направят из областного бюджета, а оставшиеся средства — из федерального.

Но, по словам Брынцалова, недостаточно просто выделить деньги. Важно следить за вкусом, качеством и пользой еды.

«Этой работе — контролю качества питания в наших школах — депутаты регионального парламента уделяли и будут уделять самое пристальное внимание», — сказал он.

Следить за питанием в школьных столовых помогает и проект «Родительский контроль», в котором участвуют мамы и папы учеников.