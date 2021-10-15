Более 4,5 тысячи родителей проверили питание в школах Подмосковья с начала учебного года
Питание в школах Подмосковья проверили более 4,5 тысячи родителей с начала учебного года
Более 4,5 тысячи мам и пап проверили питание в школах Подмосковья с сентября. Они стали участниками проекта «Родительский контроль».
Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что проект помогает проверять работу школьных столовых и качество еды в них.
Большинство родителей ребят положительно оценили как качество питания, так и состояние столовых
Чтобы подключиться к проекту, достаточно предварительно договориться с руководством учреждения или записаться на «Школьном портале».
Ирина Каклюгина рассказала, что «Родительский контроль» успешно работает в Подмосковье уже второй год.
«Родители с интересом участвуют в проверке школьной еды. Они проверяют внешний вид блюд, вкус, а также оценивают посуду и чистоту в столовой», — сказала она.
Замечания, сделанные мамами и папами, сразу учитываются. Они могут оставить свои предложения во время проверки, на «Школьном портале» или с помощью QR-кода, который есть в каждой школе Московской области.