facebook_pixel
    15 октября 2021, 15:32

    Более 4,5 тысячи родителей проверили питание в школах Подмосковья с начала учебного года

    Питание в школах Подмосковья проверили более 4,5 тысячи родителей с начала учебного года

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Более 4,5 тысячи мам и пап проверили питание в школах Подмосковья с сентября. Они стали участниками проекта «Родительский контроль».

    Более 4,5 тысячи родителей проверили питание в школах Подмосковья с начала учебного года

    Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что проект помогает проверять работу школьных столовых и качество еды в них.

    Большинство родителей ребят положительно оценили как качество питания, так и состояние столовых

    Ирина Каклюгина.

    Чтобы подключиться к проекту, достаточно предварительно договориться с руководством учреждения или записаться на «Школьном портале».

    Ирина Каклюгина рассказала, что «Родительский контроль» успешно работает в Подмосковье уже второй год.

    «Родители с интересом участвуют в проверке школьной еды. Они проверяют внешний вид блюд, вкус, а также оценивают посуду и чистоту в столовой», — сказала она.

    Замечания, сделанные мамами и папами, сразу учитываются. Они могут оставить свои предложения во время проверки, на «Школьном портале» или с помощью QR-кода, который есть в каждой школе Московской области.