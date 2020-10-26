Мобильное приложение для проверки питания в школах запустили в Подмосковье с начала учебного года. Глава региона Андрей Воробьев отметил, что дети должны питаться не только бесплатно, но и вкусно.

«Наш президент поставил задачу, чтобы питание было не только бесплатным — это можно организовать, когда есть деньги, — но было вкусным, достойным, высокого уровня. Мы не допустим, чтобы недобросовестные компании, которые валяют дурака, поставляли питание детям», — заявил губернатор.

По словам министра образования Московской области Ирины Каклюгиной, в Подмосковье насчитывается 1318 муниципальных школ. Организацией питания занимается 75 предприятий.

«Мы запустили с 1 сентября ежедневный контроль — мобильное приложение „Проверки Подмосковья“. Проверяем состояние пищеблоков, меню. Порядка семи тысяч фотографий ежедневно отрабатываются нами и муниципальными ЦУР», — отметила Каклюгина.

Она добавила, что специалисты проверяют соответствие завтрака утвержденному меню, накрытие столов, маркировку и сроки годности продуктов, а также чистоту пищеблоков. Все это контролируется через мобильное приложение.

«Мы работаем в мобильном приложении всего месяц и подвели итоги. Красной зоны у нас нет, но на что хотелось бы обратить внимание по работе муниципальных ЦУР: мы видим нарушения, а муниципальные ЦУР нет. В итоге по итогам этих полутора месяцев особое внимание хотелось бы обратить на работу этих пяти ЦУР, чтобы там коллеги лучше отсматривали и контролировали процесс», — подчеркнула министр.

В качестве примера нарушения она привела замену омлета, заявленного в меню, на кашу. Также нарушением является невыдача продукта, отмеченного в меню. По словам Каклюгиной, наибольшее количество жалоб и нарушений зафиксировали в пяти муниципалитетах.

«Одна из самых вопиющих жалоб у нас была в Орехово-Зуеве. Там нарушили технологию приготовления омлета. Повар был уволен, выговор был ответственному за питание, а поставщику выставили претензию», — рассказала она.

Главам муниципалитетов поручили осуществлять контроль МЦУР за качеством отчетов в мобильном приложении. Также необходимо проводить презентационную работу с поставщиками при выявлении нарушений.