20 октября 2021, 10:06
Жителям Подмосковья напомнили про начавшееся голосование за участников конкурса «Вкусы России»
Минсельхоз Подмосковья: началось народное голосование за участников конкурса «Вкусы России»
Началось народное голосование за участников конкурса «Вкусы России». Подмосковье там представили более 40 продуктовых брендов. Это помадка из Серпухова, сорбет Солнечногорска, раменский мед и еще многие другие.
Жителям Подмосковья напомнили, что поддержать любимые бренды можно онлайн по ссылке. Голосование продлится до 7 ноября.
Каждый житель страны сможет поддержать по одному бренду из трех разных регионов.
Подмосковье стало лидером по числу участников, заявленных на «Вкусы России». Определить победителей помогут именно жители.
В августе министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский рассказал, что область планирует лидировать на конкурсном отборе. В прошлом году в число победителей выбились сыры региона.