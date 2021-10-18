Жителям Подмосковья рассказали, как поддержать участников конкурса «Вкусы России»

Народное голосование за продуктовые бренды, которые представляют Подмосковье на конкурсе «Вкусы России», начнется уже 20 октября. Это отметил министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

Каждый житель страны сможет поддержать по одному бренду из трех разных регионов. Голосование продлится до 7 ноября.

В этом году за звания лучших будут бороться не только участники первого конкурса, но и новые региональные бренды Сергей Воскресенский.

От Московской области на конкурс заявились 44 участника, а это такие бренды, как серпуховская помадка, звенигородский дубовый кофе, солнечногорский сорбет, раменский мед и еще многие другие.

Лидер по числу участников

В этом году Подмосковье стало лидером по числу участников, заявленных на «Вкусы России».

Год назад область представляли на конкурсе 25 брендов, но подмосковные сыры выбились в число победителей.

Выбирайте любимые подмосковные продукты высокого качества и голосуйте за них Сергей Воскресенский.

Голосование будет доступно с 20 октября по ссылке. В итоге оно поможет определить лидеров.