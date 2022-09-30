Голосование за благоустройство дворов завершится в Подмосковье 10 октября | 360°

Подмосковье 30 сентября 2022, 13:53 Поделиться Telegram

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Viber Голосование за благоустройство дворов завершится в Подмосковье 10 октября

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Свыше 14 тысяч жителей Подмосковья поучаствовали в голосовании за благоустройство своего двора. Оно завершится 10 октября на портале «Добродел». Об этом напомнили в Главном управлении содержания территорий.

Как отметила глава ведомства Светлана Аипова, жители стали активнее участвовать в голосованиях.

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«За 10 дней с момента старта голосования активность проявили более 14 тысяч жителей Московской области. Приятно видеть, что в Подмосковье много проявляющих инициативу, и это радует», — отметила она

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С 2017 по 2022 год в Подмосковье благоустроили более 30% дворов. В этом году в голосовании участвует свыше 1,6 тысячи территорий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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