Голосование о замене мусоропроводов местами для колясок начнется 1 июня в Подмосковье

С 1 июня жители Подмосковья смогут присоединиться к онлайн-голосованию о замене мусоропровода местами для колясок. Его откроют на портале «Добродел».

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, опрос продлится до 1 июля. Жители смогут проголосовать за и против перестройки пространства в многоквартирных домах.

После голосования составят список адресов, где большинство участников предпочли изменить внутренний облик подъездов. Затем состоятся общие собрания собственников для принятия окончательного решения.

При положительном решении выполнят демонтаж мусоропровода и обустройство колясочных зон Антон Велиховский.

Вместе с мусоропроводом из подъездов исчезнут неприятные запахи. Кроме того, не будет лишнего шума от выброса отходов. Зато появятся места для колясок и велосипедов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых стандартах жилищного строительства. Их примут в июле.

Новые многоэтажные дома будут уже существенно отличаться от старых. Так, из подъездов исчезнут мусоропроводы, а вход в каждый дом станет комфортнее для маломобильных жителей и родителей с колясками.