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    28 мая 2021, 14:50

    Голосование о замене мусоропроводов местами для колясок начнется 1 июня в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    С 1 июня жители Подмосковья смогут присоединиться к онлайн-голосованию о замене мусоропровода местами для колясок. Его откроют на портале «Добродел».

    Голосование о замене мусоропроводов местами для колясок начнется 1 июня в Подмосковье | Изображение 1

    Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, опрос продлится до 1 июля. Жители смогут проголосовать за и против перестройки пространства в многоквартирных домах.

    После голосования составят список адресов, где большинство участников предпочли изменить внутренний облик подъездов. Затем состоятся общие собрания собственников для принятия окончательного решения.

    При положительном решении выполнят демонтаж мусоропровода и обустройство колясочных зон

    Антон Велиховский.

    Вместе с мусоропроводом из подъездов исчезнут неприятные запахи. Кроме того, не будет лишнего шума от выброса отходов. Зато появятся места для колясок и велосипедов.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых стандартах жилищного строительства. Их примут в июле.

    Новые многоэтажные дома будут уже существенно отличаться от старых. Так, из подъездов исчезнут мусоропроводы, а вход в каждый дом станет комфортнее для маломобильных жителей и родителей с колясками.