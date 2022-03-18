Годовщину присоединения Крыма к России отпраздновали в Щелкове

На центральной площади Щелкова собралось более тысячи человек, чтобы выразить свою поддержку важному событию — возвращению Крыма. Жители выстроились в буквы, означающие Россию, Крым и Донбасс.

«Акция необходима из-за того, что у нас сплочение населения очень слабое. Нам надо сплотиться, и это один из поводов. Считаю, что это необходимо», — поделился житель г. о. Щелково Вадим Чеховей.

В честь годовщины «Крымской весны» глава округа призвал жителей Щелкова к единству, мужеству и стойкости.

Источник фото: телеканал «360»

«Русская весна» продолжается. Но последние 8 лет было очень тяжело на Донбассе. Русских людей там убивали, русскоговорящих там унижали. Геноцид продолжался. И решение президента о военной операции специальной — это оказалось единственно верное решение. Мы полностью поддерживаем президента», — сказал глава г. о. Щелково Андрей Булгаков.

Источник фото: телеканал «360»

В завершение официальной части митинга дали старт акции. Жители города отправились в автопробег по улицам города. Вереницу машин сопровождала патриотическая символика.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев в годовщину воссоединения с Крымом выразил слова поддержки российской армии.