Годовой план по ремонту фасадов выполнили в Шаховской

Капитальный ремонт домов продолжают в Подмосковье. По программе в Шаховской обновили фасады еще трех жилых зданий. Об этом сообщили в региональном МинЖКХ.

Глава министерства Антон Велиховский рассказал, что в регионе уже отремонтировали 3500 фасадов с начала реализации программы. В Шаховской в этом году преобразили три из них.

«В рамках программы капитального ремонта текущего года в городском округе Шаховская запланировано отремонтировать фасады в трех многоквартирных домах. План текущего года выполнен полностью», — отметил министр.

Всего в этом году в регионе обновят фасады 660 домов. Глава Фонда капитального ремонта Валерий Николов напомнил, что эти работы помогут сохранить здание, сделать его красивым и безопасным.

«Ремонт фасада здания подразумевает комплекс работ, нацеленный на сохранение несущих свойств конструктива здания, повышение его теплотехнических характеристик и придание фасаду привлекательного внешнего вида», — рассказал он.

Жители могут следить за ходом работ при помощи онлайн камер на сайте ФКР. Там же можно узнать, какие еще дома преобразятся в этом году.

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