Год не знала об осколке. Женщину со стеклом в колене спасли в Подмосковье

Женщина обратилась в Волоколамскую больницу с жалобами на приступ боли в колене. Врачи обнаружили у нее в ноге осколок стекла, который удалось извлечь при помощи операции.

Как рассказали медики, в подколенной области у 36-летней женщины был кусок стекла размером 3,5 на 1,5 сантиметра. Он располагался рядом с сосудистым пучком. Пациентка рассказала, что год назад поранилась о стекло и с тех пор чувствовала боли в колене.

Главврач больницы Анжела Магомедова рассказала, что для лечения таких случаев привлекают узких специалистов и используют весь спектр оборудования для диагностики.

Как отметил врач-травматолог Василий Козлов, женщине повезло, что стекло не сместилось в сторону, ведь тогда оно повредило бы сосуды.

«Мы провели операцию по удалению инородного тела. Несмотря на высокие риски, она прошла успешно и без осложнений», — рассказал он.

Женщина уже чувствует себя хорошо и восстанавливается дома.

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