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    26 августа 2022, 13:40

    Год не знала об осколке. Женщину со стеклом в колене спасли в Подмосковье

    Врачи из Волоколамска спасли женщину со стеклом в колене

    Александра Перепечаева, Юлия Уткина

    Женщина обратилась в Волоколамскую больницу с жалобами на приступ боли в колене. Врачи обнаружили у нее в ноге осколок стекла, который удалось извлечь при помощи операции.

    Год не знала об осколке. Женщину со стеклом в колене спасли в Подмосковье

    Как рассказали медики, в подколенной области у 36-летней женщины был кусок стекла размером 3,5 на 1,5 сантиметра. Он располагался рядом с сосудистым пучком. Пациентка рассказала, что год назад поранилась о стекло и с тех пор чувствовала боли в колене.

    Главврач больницы Анжела Магомедова рассказала, что для лечения таких случаев привлекают узких специалистов и используют весь спектр оборудования для диагностики.

    Как отметил врач-травматолог Василий Козлов, женщине повезло, что стекло не сместилось в сторону, ведь тогда оно повредило бы сосуды.

    «Мы провели операцию по удалению инородного тела. Несмотря на высокие риски, она прошла успешно и без осложнений», — рассказал он.

    Женщина уже чувствует себя хорошо и восстанавливается дома.

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