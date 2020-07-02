Глебовская школа Истры получит новый корпус за год. Его сделают для начальных классов

В подмосковной Истре началось строительство корпуса для начальных классов Глебовской школы. Он рассчитан на 400 мест. Завершить работы планируют в следующем году. Здание разгрузит учреждение, работающее сейчас в две смены.

На площадке началась подготовка наружных инженерных сетей. Сотрудники областного Министерства строительного комплекса провели выездное совещание, проконтролировав работы.

В блоке для начальных классов оборудуют просторные кабинеты, лаборатории и мастерские. Здесь создадут актовый и спортивный залы, сообщил министр подмосковного строительного комплекса Владимир Локтев.

Завершить все строительные работы и ввести начальную школу в эксплуатацию планируется в 2021 году Владимир Локтев.

В корпусе предусмотрят удобства для маломобильных жителей. А внутренний дворик озеленят и комплексно благоустроят. Там для детей сделают игровую и спортивную зоны.

Здание возводят по государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Работы финансируют за счет средств бюджета.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил Владимиру Локтеву завершить запланированное строительство учебных заведений до 1 сентября. Это касается школ и детских садов.

Локтев уже сообщал, что до конца этого года достроят 33 объекта, из них к сентябрю — 16.