    02 июля 2020, 12:38

    Глебовская школа Истры получит новый корпус за год. Его сделают для начальных классов

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В подмосковной Истре началось строительство корпуса для начальных классов Глебовской школы. Он рассчитан на 400 мест. Завершить работы планируют в следующем году. Здание разгрузит учреждение, работающее сейчас в две смены.
    Глебовская школа Истры получит новый корпус за год. Его сделают для начальных классов

    На площадке началась подготовка наружных инженерных сетей. Сотрудники областного Министерства строительного комплекса провели выездное совещание, проконтролировав работы.

    В блоке для начальных классов оборудуют просторные кабинеты, лаборатории и мастерские. Здесь создадут актовый и спортивный залы, сообщил министр подмосковного строительного комплекса Владимир Локтев.

    Завершить все строительные работы и ввести начальную школу в эксплуатацию планируется в 2021 году

    Владимир Локтев.

    В корпусе предусмотрят удобства для маломобильных жителей. А внутренний дворик озеленят и комплексно благоустроят. Там для детей сделают игровую и спортивную зоны.

    Здание возводят по государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Работы финансируют за счет средств бюджета.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил Владимиру Локтеву завершить запланированное строительство учебных заведений до 1 сентября. Это касается школ и детских садов.

    Локтев уже сообщал, что до конца этого года достроят 33 объекта, из них к сентябрю — 16.