Подмосковье 25 марта 2024, 11:55 Глеб Сытенков из Воскресенска стал призером Всероссийской олимпиады школьников по искусству Unsplash

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Ученик лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова в Воскресенске Глеб Сытенков стал призером Всероссийской олимпиады школьников по искусству. Участниками финального этапа стали 260 человек.

Всероссийская олимпиада школьников по искусству проходила на базе Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. По результатам финального испытания девятиклассник из Воскресенска Глеб Сытенков стал призером.

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Он также является победителем муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по трем предметам: искусство, история и обществознание. Всего шесть ребят из Воскресенска представят Подмосковья на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Всего участие в олимпиаде по 24 общеобразовательным предметам примут почти семь тысяч школьников из всех регионов страны. Финал проходит с 18 марта по 3 мая.

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