Главой Солнечногорска избрали Виктора Родионова

В Солнечногорске состоялось заседание Совета депутатов, на котором главой городского округа избрали Виктора Родионова.

Новый глава Солнечногорска поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, региональное правительство и депутатов за доверие.

«Благодарю депутатов за оказанное доверие. На посту главы городского округа Солнечногорск передо мной и моей командой стоит задача — сделать жизнь каждого жителя нашего большого округа лучше», — сказал Виктор Родионов.

Виктор Родионов был назначен временно исполняющим полномочия главы муниципалитета 20 февраля.

Ранее Виктор Родионов работал в управах районов Рязанский и Текстильщики Москвы, был назначен на должность главы управы Кузьминок, руководил районами Выхино-Жулебино и Южнопортовый.