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    09 апреля 2021, 19:15

    Главой Солнечногорска избрали Виктора Родионова

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    В Солнечногорске состоялось заседание Совета депутатов, на котором главой городского округа избрали Виктора Родионова.

    Главой Солнечногорска избрали Виктора Родионова

    Новый глава Солнечногорска поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, региональное правительство и депутатов за доверие.

    «Благодарю депутатов за оказанное доверие. На посту главы городского округа Солнечногорск передо мной и моей командой стоит задача — сделать жизнь каждого жителя нашего большого округа лучше», — сказал Виктор Родионов.

    Виктор Родионов был назначен временно исполняющим полномочия главы муниципалитета 20 февраля.

    Ранее Виктор Родионов работал в управах районов Рязанский и Текстильщики Москвы, был назначен на должность главы управы Кузьминок, руководил районами Выхино-Жулебино и Южнопортовый.