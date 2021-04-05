Солнечногорск получил новую технику для уборки улиц

В Солнечногорске подготовили технику для уборки улиц. Коммунальщики показали тракторы, машины КДМ, вакуумные пылесосы, которые будут использовать в округе.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме техники на смотре присутствовал пес по кличке Скуби-Ду. Он стал настоящим хэдлайнером мероприятия. Его одели в оранжевую жилетку и поставили в строй наравне с остальными. Все потому, что собака ежедневно вместе с дворниками обходит половину округа. Сама, конечно, не убирается, но по пятам ходит за коммунальщиками. Привыкла с щенячьего возраста, тогда же и прибилась к бригаде сотрудников ЖКХ.

Даже Виктор Родионов, временно исполняющий полномочия главы округа Солнечногорск, с интересом отметил нового сотрудника.

Источник фото: телеканал «360»

Остальные участники смотра серьезнее. Пехота из дворников. Каждый вооружен — лопаты, тачки, грабли, специальные пылесосы для уборки листьев. В тяжелой артиллерии — различные тракторы, КамАЗы, погрузчики и прочая поливочная и уборочная спецтехника.

«В течение месяца подготовим наше Солнечногорье к весне. Особое внимание уделим уборке общественных пространств, дворовых территорий, парков и других зон отдыха. Завершим месячник масштабным общеобластным субботником», — сказал Виктор Родионов, временно исполняющий полномочия главы округа Солнечногорск. ⠀

Источник фото: телеканал «360»

Всего же держать округ в чистоте летом будут больше 100 различных машин и почти двести специалистов. Смотр в Солнечногорске дал старт общеобластному месячнику по благоустройству, который будет проходить в Подмосковье весь апрель.