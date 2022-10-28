Главный невролог Подмосковья рассказал о способах снизить риск инсульта | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 16:56 Главный невролог Подмосковья рассказал о способах снизить риск инсульта

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Всемирный день борьбы с инсультом отметят 29 октября. О том, как снизить риск заболевания, рассказал главный невролог Подмосковья, руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Максим Сутормин.

Врач объяснил, что при инсульте нарушается кровоснабжение нескольких областей головного мозга и гибнут его клетки. При этом существует два вида заболевания: ишемический и геморрагический.

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«Ишемический инсульт формируется вследствие закупорки кровеносного сосуда в головном мозге. Геморрагический инсульт развивается в результате разрыва кровеносных сосудов и последующего кровоизлияния в ткани мозга», — объяснил он.

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Первые признаки инсульта: опущенный вниз уголок рта, а также невозможность произнести свое имя, встать и поднять руку. В таком состоянии человеку необходимо вызвать скорую помощь.

«Необходимо минимизировать время, оптимальным сроком оказания помощи пациенту являются первые 4-4,5 часа от начала заболевания, так как лечение, проведенное в течение этого времени, будет наиболее эффективно», — добавил врач.

Риск инсульта растет с возрастом и из-за наследственности. Кроме того, ему могут поспособствовать другие заболевания: артериальная гипертензия, фибрилляция предсердий, сахарный диабет. При таком анамнезе важно регулярно посещать врача.

Для профилактики важно правильно питаться, заниматься спортом, исключить курение и злоупотребление алкоголем. Специалисты напомнили, что выявить заболевания на ранней стадии поможет профосмотр. На него можно записаться через «Госуслуги» или по телефону 122.

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