Правительство Подмосковья настроено на ежегодное создание новых рабочих мест в размере 50-60 тысяч. Также до конца года в области будут работать 15 полигонов для утилизации строительных отходов. Об этом и не только на совещании с зампредами сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Новые рабочие места

«Очевидно, что в мегаполисах тема занятости малого бизнеса имеет определяющее значение и является очень серьезным драйвером. Наша задача — создавать каждый год по 50-60 тысяч рабочих мест», — сказал Воробьев.

На этой неделе в Санкт-Петербурге пройдет большое и знаковое мероприятие — Петербургский международный экономический форум. Подмосковье традиционно к нему готовится, чтобы собрать и пригласить туда всех настоящих и потенциальных инвесторов. Уделить внимание тем, кто расширяет свои производства и предприятия.

Это нужно также для того, чтобы найти и пригласить новых отечественных, зарубежных предпринимателей для работы в Подмосковье, создать новые рабочие места.

«Задача эта очень стратегическая, важная. Я очень надеюсь, что, кроме крупного и среднего бизнеса, мы сможем в этом году показать хорошую динамику по организации и работе малого бизнеса, который также имеет очень важное значение для каждой территории Подмосковья», — отметил губернатор.

В регионе существует ряд преференций и мероприятий, которые направлены на поддержку разного рода бизнеса. Прежде всего, это сельское хозяйство. Оно, по словам Воробьева, актуально для удаленных территорий и всех, кто занимается предоставлением услуг, задействован в малом бизнесе в наших городах.

«Причем эти рабочие места, как мы видим, должны быть высокопроизводительными и эффективными, чтобы люди, которые приходят на них, обладали высокими компетенциями, могли рассчитывать на достойную, высокую зарплату», — добавил глава региона.

Начало экзаменов

Губернатор затронул еще одну важную тему — начало ЕГЭ и ОГЭ, которые уже стартовали неделей ранее. В области в этом году 112 тысяч выпускников.

«Я очень рассчитываю, что ребята и сегодняшний, и следующие экзаменационные дни пройдут достойно. Понимаю, что все переживают, волнуются. Это обычное состояние человека», — успокоил Воробьев.

При этом глава области отметил, что подмосковные учителя готовили школьников. Поэтому он выразил надежду, что результаты в этом году будут радовать.

«Образование для нас имеет, безусловно, приоритетное направление. Мы часто с вами в этой аудитории и на местах видим, насколько высока потребность и в новых школах, детских садах, и повышении качества образования», — сказал Андрей Воробьев.

Предварительное голосование

Еще одна тема — это праймериз. Партия «Единая Россия» на прошлой неделе оказалась единственной, кто организовал предварительное голосование. Цель его — выделить самых популярных, самых перспективных кандидатов в депутаты и Госдумы, и Мособлдумы. Воробьев отметил, что все главы достойно справились с важным мероприятием.

«Что касается повестки, то мы сегодня предложили первому муниципалитету, а это Орехово-Зуево, доложить нам о тех самых переменах, о которых мы говорим в самых разных форматах. Говорить — это одно, а увидеть реально, обеспечить перемены — совершенно другая, более сложная и важная задача», — сообщил губернатор.

Благоустройство Подмосковья

Губернатор также обратил внимание, что цель работы властей и на местах, и на уровне региональных направлений заключается в том, чтобы каждый житель Подмосковья мог сказать, что именно меняется у него вокруг.

«В рамках президентских национальных проектов направлены большие, значительные ресурсы, которые помогают нам эти перемены обеспечить. Обращаю внимание, что в этой работе важны и практическая деятельность (строительство, выполнение госпрограмм), и активное информационное сопровождение», — добавил Воробьев.

По его словам, в области действует система, когда по объектам благоустройства и ремонта организовано голосование. С каждым годом все больше людей, понимающих, что это работает, участвуют в этих голосованиях, добавил губернатор.

«Мы не должны ни в коем случае игнорировать. Наоборот, сегодня прислали данные, что многие муниципалитеты в 2-2,5 раза перевыполняют традиционные цифры прошлых годов по голосованию за те или иные объекты благоустройства и строительства», — сказал глава Подмосковья.

Строительные отходы

Строительные отходы — одна из важнейших тем в Подмосковье. Министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин со своим отраслевым блоком и главами территорий с 1 июня будет реализовывать очень значимую для Подмосковья программу.

«Значима она прежде всего тем, что ставит своей целью навести порядок, чистоту в лесах, на территориях, которые нет-нет, да, как мы видим, наполняются строительным мусором», — рассказал губернатор.

Главный смысл утилизации 50 миллионов строительных отходов — это специально созданные полигоны. Их сегодня 11, а до конца года будет 15 площадок, где строительные отходы будут утилизировать.

«Ну и ключевое — это тотальный цифровой контроль посредством видеокамер за теми машинами, которые оказывают эти услуги. Андрей Викторович [Разин], я уже поставил вам задачу, чтобы и эти машины, и „Мегабаки“ были окрашены в специальные цвета», — добавил Воробьев.

Так будет понятно, кто и как занимается утилизацией строительного мусора. Задача — исключить тех, кто делает это по серым или незаконным схемам. Воробьев попросил отнестись к этому предельно серьезно и энергично внедрить эту систему.