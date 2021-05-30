Выбор достойных кандидатов. Как проходит предварительное голосование в Подмосковье

Заключительный день предварительного голосования за кандидатов от партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму и региональный парламент проходит в Московской области. В этом году из-за сложной эпидемической ситуации проголосовать за кандидата можно было электронно с 24 мая. В последний день жители Подмосковья могут прийти на участки, чтобы лично отдать свой голос за понравившегося кандидата.

Голосование за лучших

Сразу 800 участков для голосования по выбору победителей праймериз «Единой России» открылось в Московской области в воскресенье, 30 мая, в 08:00.

Секретарь Московского областного регионального отделения партии Игорь Брынцалов рассказал, что для помощи жителям, которые хотели проголосовать онлайн, на базе отделений «Единой России» открыли специальные центры компьютерной помощи. Там работали волонтеры, которые инструктировали, как пользоваться сайтом для голосования.

Сегодня последний день, когда жители Московской области могут отдать свой голос за понравившегося кандидата. Для этого достаточно прийти на избирательный участок.

«В процессе голосования на участках будут тщательно соблюдены все меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции», — напомнил Игорь Брынцалов.

Он добавил, что в региональном оргкомитете, расположенном на базе Московского областного отделения «Единой России», продолжает работать горячая линия, куда можно сообщать, если требуется помощь.

Выставить свою кандидатуру на праймериз может даже беспартийный, напомнил депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Он отметил, что это правильный подход, который позволяет привлекать неравнодушных людей.

Мы охватываем тех, кто имеет свою позицию. Именно в спорах рождается идея партии, с которой она идет на выборы. Это уникальный для нашей страны опыт, он приобретает все больший смысл Вячеслав Фетисов депутат Госдумы.

Каждый кандидат на праймериз представляет свою программу. После начинаются дебаты, где главная задача — отстоять свою позицию, чтобы попасть в предварительное голосование. Фетисов отметил, что праймериз «Единой России» становятся стартовой площадкой для молодых политиков.

«Это спортивный принцип. Чтобы попасть на Олимпийские игры, сначала ты должен стать чемпионом двора, потом чемпионом района, города, области, а потом уже претендовать на попадание в элитную команду», — поделился он.

Из победителей предварительного голосования составят списки кандидатов на предстоящие выборы федерального и регионального парламентов. Это значит, что туда попадут лучшие из лучших. Но здесь как никогда важно доверие жителей. Именно благодаря им определят победителей.

«Мы всегда призываем людей приходить на избирательные участки и отдать свой голос тому, кому они могут доверять. Неслучайно президент Владимир Путин всегда говорит депутатам: „Идите к людям, там вы найдете решение, которое требует страна“», — подчеркнул Вячеслав Фетисов.

Праймериз в Подмосковье

На каждом участке присутствуют наблюдатели от кандидатов. По данным на 15:00, участие в предварительном голосовании приняли 266 127 жителей Московской области. Член оргкомитета и председатель молодежного парламента Подмосковья Андрей Урусов назвал результаты явки хорошими.

«Жители Подмосковья отлично восприняли формат онлайн-голосования. Это просто, удобно, не занимает много времени. Однако цифра очного голосования подтверждает, что формат голосования на избирательных участках не изжил себя, люди приходят голосовать, многие делают это семьями», — отметил он.

Голосовать приходят и сами участники праймериз. На участок в Одинцовской лингвистической гимназии пришел Заслуженный артист России Денис Майданов.

Мы сегодня голосуем всей семьей. Моя жена проголосовала онлайн, а родители решили по старинке, пришли на избирательный участок. Я сам с большим удовольствием посетил участок в лингвистической гимназии. Вдвойне приятно проголосовать в школе, где учатся мои сын и дочь Денис Майданов участник предварительного голосования по Одинцовскому округу.

Артист отметил, что не сомневался в участии в голосовании. Он подчеркнул, что для него важно, как дальше будут развиваться страна, Московская область и Одинцовский округ.

«Это дело очень и очень ответственное», — признался он.

От городского округа Красногорск свою кандидатуру выставил основатель и председатель совета директоров компании «Садовое кольцо Девелопмент» Сергей Колунов. Он признался, что на предварительном голосовании уже получил наказы от избирателей, которые пообещали отдать ему свои голоса, если тот попадет в список «Единой России».

«Это первый раз, когда я решил пойти кандидатом. А на выборы хожу каждый раз, потому что я ответственный», — признался он.

Предприниматель рассказал, что в представленной на праймериз программе он сделал акцент на ситуации в малых городах. Как строитель, он выступил против несбалансированной застройки, которая давит на инфраструктуру и транспорт.

«Андрей Юрьевич [Воробьев] уже говорил, что стройка должна быть сбалансирована, чтобы нагрузка на социальную инфраструктуру и транспорт была равномерной. Все это должно учитываться при планах будущего строительств. Это делают в Красногорске, Химках и Одинцове, но хотелось бы это видеть и в меньших городах», — заявил Сергей Колунов.

Он подчеркнул, что сейчас видит множество накопившихся проблем у молодежи, которой никто не занимается, пенсионеров, про которых все забыли.

«Все хотят внимания власти, внимания депутатов, которых они выбирают. Я буду стараться оправдать их ожидания», — признался он.

Наблюдения и ожидания

За ходом предварительного голосования на участках следят депутаты Московской областной думы и главы городских округов.

Секретарь отделения партии «Единая Россия» в городском округе Балашиха и глава округа Сергей Юров приехал на участок в школе №21, чтобы посмотреть, как работает комиссия. Он рассказал «360», что в округе открыли 40 участков, куда могут прийти жители.

«Прийти и проголосовать, выбрав самого достойного кандидата, может любой житель Балашихи. Предварительное голосование партии „Единая Россия“ проходит по максимально открытой и конкурентной модели. Призываю всех принять в участие в предварительном голосовании. Победители представят партию на выборах в региональный парламент и Государственную думу», — заявил он.

Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов отметил, что «Единая Россия» — единственная партия, которая проводит всенародный отбор кандидатов для последующего выдвижения в депутаты как Государственной думы, так и Московской областной думы.

«Сегодня мы ждем всех на участках, чтобы жители могли лично выразить свое мнение. Я посетил счетную комиссию на улице Октябрьской, дом №11. Процесс организован в соответствии со всеми требованиями», — рассказал депутат.

Председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека и член организационного комитета «Единой России» по проведению предварительного голосования Марина Юденич призналась, что с раннего утра находится на участке в Волоколамском городском округе.

«Явка, на мой взгляд, нормальная, потому что это партийное мероприятие и на 12:00 пришли уже более тысячи человек. Сейчас народ идет активнее, поэтому она увеличится. Люди, с которыми я поговорила, говорят об интересе к праймериз, объясняют, что это важно для них. Замечаний нет, наблюдатели от кандидатов работают», — рассказала она.

Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того как процедура завершится во всех регионах и соединят ключи электронного шифрования.

Окончательно итоги предварительного голосования подведут в начале июня. Списки кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму, а также в кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре утвердят на съезде партии 19 июня.