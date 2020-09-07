«Должны узнавать без галстука». Главам округов Подмосковья поручили помогать жителям даже с небольшими проблемами

Глава Подмосковья подчеркнул, что одна из наиболее важных и основных задач властей — «быть чуткими к запросам жителей». Об этом он сказал на видеоконференции с руководящим составом областного правительства.

Моя работа на нашей территории, мои поездки показывают очень высокий запрос на общение с жителями. Причем не только главного города, будь то Ногинск, Видное, Мытищи, Подольск, а всей территории. <...> Жители должны узнавать вас без галстука и пиджака Андрей Воробьев.

Он добавил, что территориальным органам необходимо работать так, чтобы вовремя доводить до населения актуальную повестку и рассказывать о приоритетах в работе. Где-то проблемы удается решить сразу, но где-то это требует времени и больших ресурсов. Однако жители, как подчеркнул Воробьев, должны знать, что их вопрос взяли в работу.

«Кому-то может показаться, что они (небольшие задачи — прим. ред.) не так достойны внимания руководства. Но я считаю ровно наоборот. И у меня огромная просьба, уважаемые коллеги, иметь достоверную информацию о том, что беспокоит людей. Особенно там, где это не требует затрат и ресурсов», — сказал губернатор.

Например, на прошлой неделе, 1 сентября, губернатор встретился с жителями Егорьевска. Он пообщался с активистами из местного общественного совета, которые хотят помочь преобразить округ. Их мнения станут определяющими в благоустройстве парка 200-летия Егорьевска.

Те территории и места, где большое количество людей сталкиваются с неудобствами, мы с вами должны знать, чтобы поставить в приоритет. <…> Мелочи имеют принципиальное значение, и я хочу, чтобы мы с вами понимали, что это совсем не мелочи Андрей Воробьев.

В июле губернатор отметил, что фраза «завышенные требования жителей» должна уйти из лексикона чиновников Подмосковья. И особенно в ответах на жалобы.