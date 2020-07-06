Подмосковные чиновники откажутся от фразы «завышенные требования жителей»

Фраза «завышенные требования жителей» должна уйти из лексикона чиновников Московской области. Особенно в ответах на жалобы. Об этом на совещании в правительстве заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он призвал отказаться от языка чиновников и перейти на обычный человеческий язык. Особенно в ответе на жалобы и просьбы жителей, которые на кажутся незначительными.

«Вы сказали, эти 20% обращений — это люди, которые хотят, чтобы скамейка и площадь выглядели бы еще лучше. Они же имеют на это право. И человек действительно живет там, он видит, он хочет лучше. Каждый из нас к чему-то стремится, хочет в чем-то быть лучше», — пояснил губернатор Московской области.

Все обращения и жалобы и обращения жителей Подмосковья поступают в муниципальные центры управления регионом. Андрей Воробьев заявил, что главам городских округов нужно реагировать на все поступающие сообщения оперативно. Нужно обеспечить максимально комфортные условия для жителей и приезжающих в регион на отдых туристов.

Губернатор пояснил, что прекрасно понимает, что лето — это время отпусков. Но заслуженный отдых руководителей муниципалитетов не должен сказываться на работе служб, которые они контролируют.

«Кто-то отдыхает, а кто-то продолжает косить и асфальтировать, убирать, строить и заниматься важными делами для региона и нашей страны», — пояснил Андрей Воробьев.

Он отметил, что работа по благоустройству, ремонту другим хозяйственным вопросам должна продолжаться.