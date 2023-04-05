Подмосковье 05 апреля 2023, 14:00 Глава Зарайска рассказал Андрею Воробьеву о развитии округа и дальнейших планах Глава Зарайска Петрущенко доложил губернатору Андрею Воробьеву о развитии округа

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Зарайск занял первое место по производству зерна и урожайности в прошлом году. Там отремонтировали дороги, школы и больницы. В 2023 году в округе проведут ремонт жилых домов, больниц и улучшат теплосети. О переменах в округе и планах губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву рассказал глава муниципалитета Виктор Петрущенко.

«Зарайск у нас ассоциируется прежде всего с нашей историей, культурой и сельским хозяйством. Мы с вами часто обсуждаем специфику городского округа. У вас это большое количество населенных пунктов, которые нужно обеспечить и теплом, и дорогами», — отметил Андрей Воробьев.

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Другими важными сферами развития губернатор Подмосковья назвал благоустройство, развитие малого бизнеса и здравоохранения.

Сельское хозяйство

В прошлом году Зарайск занял первое место в Подмосковье по производству зерна и урожайности. В сельхозоборот ввели 1092 гектара земли. В агропромышленный комплекс муниципалитета инвестировали свыше 900 миллионов рублей. В следующем году Зарайск планирует сохранить лидирующие позиции.

Дороги

В Зарайске отремонтировали шесть участков автодорог протяженностью более пяти километров. Подъезды обустроили в 17 населенных пунктах.

По словам Петрущенко, в этом году в округе капитально отремонтируют подъезды к деревням Михалево, Карманово, Нижнее Вельяминово, а также улицы Советская, Привокзальная и Дзержинского. Тротуары приведут в порядок на улицах Правобережной и 2-й Стрелецкой.

«План этих работ формируем по значимости, где больше всего населения. Все решения принимаются сообща, обсуждения народные, через голосование на портале „Добродел“. Как итог — поднимается стоимость недвижимости, люди возвращаются из других округов, переезжают, потому что у нас есть земля», — отметил он.

Школы и больницы

В этом году в округе капитально отремонтируют школу № 1, в следующем — откроют учреждение на 825 мест, а в 2025-м приведут в порядок лицей № 5.

Большие перемены также произошли в здравоохранении. За последний год работу в больницах получили 15 врачей и 21 специалист среднего медперсонала. При этом девять человек поступили по программе «Земский доктор». Медучреждения укомплектованы кадрами на 92%. Многие специалисты получают меры поддержки, в том числе по программе «Земля врачам».

Ремонт провели в инфекционном отделении стационара больницы Зарайска, а также в амбулаториях поселков Мендюкино и Зарайский. Выездные бригады получили два новых автомобиля, а в больницу поставили новую технику, в том числе аппараты КТ и МРТ.

«Раньше за медицинскими исследованиями жители Зарайска ехали в Коломну, Рязань. Теперь они едут к нам. Качество обслуживания высокое, расшифровки максимально точные. Аппараты не простаивают, специалисты работают по 12 часов, запись на прием — на две недели вперед», — подчеркнул глава округа.

ЖКХ

За год в Зарайске отремонтировали 61 жилой дом. В этом году новый облик получат еще 18. Также в 2022-м построили девять котельных, которые дают тепло 6,6 тысячи человек.

Проблему подачи горячей воды жителям поселка Масловский, а также деревень Новоселки, Зименки, Козловка и Летуново полностью решили. Бесперебойную подачу ресурса обеспечили для 1,8 тысячи человек.

Кроме того, началось строительство станции водоочистки в деревне Летуново, а также модернизация теплосети в селе Макеево и на Октябрьской улице.

Газ за год провели к 167 домам в Зарайске и деревнях Комово, Машоново, Овечкино и Хлопово.

Андрей Воробьев отметил важность развития округа и пообещал посетить его в этом году.

«Я обязательно приеду к вам. Мы поговорим с жителями, обсудим сельхозпрограммы. У нас Зарайск в авангарде. Знаю, что вы еще нашли земли, которые будут приняты в работу. Нам это тоже очень важно. И, конечно же, туризм, благоустройство — все это должно радовать глаз», — заявил губернатор.

Ранее глава Богородского рассказал Андрею Воробьеву о развитии округа. Там в течение года расселят 29 аварийных домов, откроют новую подстанцию скорой помощи, капитально отремонтируют пять школ, начнут строительство поликлиники и откроют долгожданный кинотеатр.

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