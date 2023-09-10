Подмосковье 10 сентября 2023, 15:04 Глава Талдома Юрий Крупенин проголосовал очно Юрий Крупенин / Арина Кузнецова

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Глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин проголосовал в очном формате. Он пришел на избирательный участок в Доме культуры «Колос».

«Призываю всех прийти на избирательные участки и проявить свою гражданскую позицию — я свой выбор уже сделал», — отметил Крупенин.

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Ранее глава округа проверил работу других избирательных участков.

Явка на выборах в Подмосковье к полудню 10 сентября составила 46,54% и 2 610 368 избирателей. К 12:00 онлайн проголосовали 379 997 человек. Это уже 85,34% из всех, кто зарегистрировался для участия в дистанционном формате выборов.

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