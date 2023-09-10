Подмосковье 10 сентября 2023, 12:13 Глава городского округа Талдом проверил избирательный участок в Запрудне Арина Кузнецова

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Глава Талдома Юрий Крупенин проверил работу избирательного участка в Доме культуры «Прогресс» в Запрудне. По его мнению, выборы проходят в штатном режиме.

«На участках если нарушения и есть, то незначительные. Народ приходит активно. Сейчас встретил двух бабушек, спросил у них, почему не вызвали комиссию на дом. А они ответили, что считают своим долгом прийти на участок и отдать свой голос», — рассказал Крупенин.

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Вместе с ним работу УИК проверили депутаты Михаил Аникеев и Елена Полякова, а также замглавы округа по вопросам безопасности Валерий Голубев.

Явка на выборах в Подмосковье достигла 44,19%. На избирательных участках проголосовали уже 2 481 782 человека. В формате дистанционного электронного голосования свой выбор сделали 369 039 человек.

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