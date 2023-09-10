Выборы 10 сентября 2023, 13:13 Явка на выборах в Подмосковье к полудню 10 сентября составила 46,54% Мособлизбирком: на 12:00 явка на выборах в Подмосковье составила 46,54% РИА «Новости»

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Явка на выборах в Подмосковье по данным на 12:00 составила 46,54%, заявил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин. По его данным, свои голоса отдали уже 2 610 368 избирателей.

С помощью дистанционного электронного голосования в выборах приняли участие 379 997 человек, или 85,34% зарегистрировавшихся избирателей.

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Ранее в Центризбиркоме отметили, что Москва и Подмосковье стали регионами-лидерами по удобству, прозрачности и легитимности голосования.

В Подмосковье свою работу продолжают более 3,9 тысячи избирательных участков. Зампред ЦИК Николай Булаев обратил внимание, что Московская область на собственные средства закупила 1,1 тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней.

На избирательных участках в регионе организовали видеонаблюдение. Представители партий, в том числе кандидаты от них, могут наблюдать за процессом в режиме реального времени.