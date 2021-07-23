Глава подмосковной прокуратуры назвал причину ввода штрафов за неправильный выгул собак

Прокуратура Подмосковья стала инициатором внесения в областной КоАП правил выгула собак из-за большого количества жалоб жителей на агрессивных животных, рассказал «360» глава регионального надзорного ведомства Сергей Забатурин. По его словам, за последние годы правоохранительные органы получили почти две тысячи таких обращений.

«Мы стали разбираться в причинах и пришли к удивительному открытию, что у нас слишком незначительные административные наказания для нарушителей», — рассказал Забатурин.

Помимо этого, не были проработаны нормы выгула животных. Поэтому прокуратура, пользуясь правом законодательной инициативы, вышла с предложением к коллегам из Мособлдумы о регулировании в этой сфере.

По словам Забатурина, нужно было упорядочить и сами отношения с владельцами собак, чтобы человек знал, как и где он может гулять, понимал, что детская площадка — это не место для выгула, особенно когда речь идет о собаках бойцовских пород. Важно было предусмотреть и штрафы за неиспользование намордников и поводков.

«Сейчас в КоАП Московской области внесены эти изменения. Теперь задача правоприменительной практики — посмотреть, как это все реализуется, насколько уменьшится число случаев нападения животных на людей и насколько ответственно будут относиться к правилам сами владельцы», — заключил прокурор.

Штрафы за нарушения правил для выгула собак начали действовать в Подмосковье с 25 июня. Санкции предусмотрены, в частности, для тех хозяев, которые не надевают на своих питомцев поводок и намордник, не убирают за животными или бросают их без присмотра. Причем штрафовать будут только за повторное нарушение. В первый раз будет вынесено предупреждение.

За прогулку в неположенных местах без поводка и намордника штраф составит от тысячи до двух тысяч рублей. За выгул собаки на детских площадках, рядом со школой или детсадом придется отдать от тысячи до двух тысяч.

Если собака испортит чужое имущество, санкция составит от тысячи до двух тысяч рублей. За нападение на другого домашнего питомца с серьезными последствиями в КоАП предусмотрен штраф от четырех до пяти тысяч рублей. Помимо этого, нужно будет выплатить компенсацию хозяину пострадавшего животного. Если пес напал на человека, владельцу будет грозить штраф в размере пяти тысяч рублей.