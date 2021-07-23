«Разбираемся не из кабинетов, а на местах». Как прокуратура Подмосковья помогает возвращать зарплаты и решать проблемы

Защита прав сирот, сотрудников компаний, обманутых дольщиков — этими и другими вопросами занимается прокуратура. Как надзорное ведомство помогает жителям Подмосковья, рассказал в интервью «360» прокурор Московской области Сергей Забатурин.

«Смысл работы — служение людям»

Прокуратура в системе государственных органов занимает особое место. Мы, что называется, надзор надзоров. Поскольку мы государственные служащие, то весь смысл нашей работы состоит в служении. Поэтому без общения, без прямого диалога с гражданами, особенно в нынешних условиях, наша работа просто обессмысливается.

Именно из обращений граждан мы получаем всю важную интересующую нас информацию о фактах нарушения законов. Именно из них мы понимаем, что есть некие острые болевые точки, которые требуют прокурорского вмешательства Сергей Забатурин.

Из года в год доверие граждан растет. Если в 2020 году в органы прокуратуры области поступило 233 тысячи обращений, то за половину 2021 года поступило более 130 тысяч жалоб.

Обращения граждан касаются самых разных сфер общественной жизни. Это беспокоящие людей нарушения трудового законодательства, нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, вопросы, касающиеся каких-то проблем, связанных с капитальным ремонтом, с природопользованием и экологической ситуацией в населенных пунктах. То есть целый комплекс вопросов жизненного цикла, которые беспокоят людей, находятся под пристальным прокурорским вниманием.

Помощь работникам

Только по итогам работы в 2019, 2020 и 2021 годах возмещена задолженность по заработной плате на сумму 1,5 миллиарда рублей. У нас очень, на мой взгляд, эффективно работает межведомственная рабочая группа, к работе которой мы подключаем и наших коллег из государственной инспекции труда.

По результатам работы нашей межведомственной рабочей группы за полтора года мы восстановили права более трех тысяч работников — и выплаты составили почти 430 миллионов рублей.

Конечно же, зачастую к нерадивым работодателям приходится принимать меры и уголовно-правового воздействия. Мы здесь инициируем уголовное преследование лиц, которые умышленно нарушают права граждан на своевременную выплату заработной платы. Думаю, что в конечном счете нам удастся негативные тенденции в этой сфере переломить.

Прием граждан

Достаточно сказать, что прокуратура Московской области входит в число лидеров по числу принятых на личном приеме граждан. Когда есть прямой диалог между заявителем и работником прокуратуры, всегда легче и проще найти точки соприкосновения, понять суть проблемы и найти приемлемое решение вопроса гражданина, с которым он обратился.

Мы активно пользуемся сейчас методами дистанционного приема, работаем в режиме онлайн с гражданами. Если жителю непросто иной раз попасть из какого-либо муниципалитета области в место дислокации прокуратуры Московской области, то для этого существуют средства видеоконференцсвязи, с помощью которых мы можем с гражданами взаимодействовать.

В Московской области работает мобильная приемная, в соответствии с графиком которой мои заместители, да и я сам, при поездках в муниципалитеты встречаются с людьми, осуществляют их личный прием, проникают в нужды и чаяния конкретного муниципального образования.

Обманутые дольщики

Для Московской области эта проблема особенно остра и актуальна. В результате нашей совместной работы с коллегами вот буквально за 2019-2020-й и первое полугодие 2021 года практически 50 тысяч дольщиков решили свои проблемы. Они получили либо жилье в долгостроях, либо получили компенсационные выплаты по тем объектам, где достроить по каким-либо техническим или экономическим причинам нет возможности.

Кроме того, эта работа продолжается, и планы-графики Московской области, которые существуют по решению проблем обманутых дольщиков, я думаю, что будут достигнуты. Каждый проблемный объект долевого строительства находится под пристальным вниманием моих коллег-прокуроров на всей территории области. Каждый городской, районный прокурор знает находящийся на его территории объект, туда выезжает, встречается с жителями, встречается с дольщиками, разъясняет им порядок решения их проблем.

Мы работаем в очень плотном и тесном партнерстве с муниципалитетами и с региональным правительством, Министерством жилищной политики и Главгосстройнадзором Московской области, потому что задачу мы можем решить только совместными усилиями.

Позитивный эффект есть. Есть плановые показатели на этот год — 20 тысяч дольщиков в этом году должны решить свои проблемы именно путем получения жилья Сергей Забатурин.

Квартиры для детей-сирот

Хотел бы процитировать отрывок из стихотворения Гавриила Державина, который не только был значительным военным дипломатом, полководцем, поэтом, но еще и генерал-прокурором правительствующего Сената. Вот он, на мой взгляд, очень точно и лаконично выразил суть прокурорского надзора.

Ваш долг есть: сохранять законы,

На лица сильных не взирать,

Без помощи, без обороны

Сирот и вдов не оставлять.

Вот это назначение органов прокуратуры мы и стараемся в своей каждодневной деятельности реализовывать. Мы в течение уже шести лет ежегодно все потребности детей-сирот обеспечиваем. У нас нет ни одного случая, когда в текущем календарном году не решалась бы проблема по обеспечению сироты либо приравненного к нему лица жилым помещением.

В 2020 году все 780 сирот были обеспечены качественными жилыми помещениями. Нужно обращать внимание на качество предоставляемых жилых помещений. Вот с этим вопросом мы также разбираемся, причем разбираемся не сидя в кабинете, а выезжая на места Сергей Забатурин.

Более того, мой заместитель также выезжает в отдельные муниципалитеты и осматривает эти жилые помещения, поэтому могу с известной долей твердости гарантировать, что жилье ненадлежащего качества. Жилье, не приспособленное для проживания, жилье с какими-то недоделками существенными предоставляться в Московской области не будет — это исключено.

Суды присяжных

Московская область — абсолютный рекордсмен по числу уголовных дел, рассмотренных в России. Именно судами Московской области в 2019 году 33 тысячи дел рассмотрено, 2020 году — 32 тысячи дел. Такого нет ни в одном субъекте Российской Федерации. С 2018 года осуществляется судопроизводство в суде присяжных с участием присяжных заседателей именно в судах районного звена.

Само по себе это, как считается, самая народная форма судопроизводства. Это суд факта, поэтому, конечно, есть особенности производства по данной категории дел. Шестеро присяжных в районном суде должны предопределить и высказаться о виновности лица, а суд в случае обвинительного вердикта назначит наказание, а в случае оправдательного — освободит.

Органы прокуратуры готовились к этой форме судопроизводства. В целом мы ждали более масштабного распространения этой формы судопроизводства, но должен сказать, что, в принципе, в 2020 году, например, лишь 19 уголовных дел в районных судах Московской области рассмотрено с участием присяжных заседателей. По 13 из них были поставлены обвинительные вердикты и шесть оправдательных вердиктов.

В связи с тем, что гособвинение в каждом конкретном случае посчитало вынесенный оправдательный вердикт незаконным, они были обжалованы. По результатам пять обвинительных вердиктов было отменено и дела возвращено на новые рассмотрения. И лишь один оправдательный вердикт вступил в законную силу.

Новые правила выгула собак

Казалось бы, где выгул собак, а где органы прокуратуры, но между тем отмечу, что за последние полтора года практически две тысячи обращений граждан в правоохранительные органы были связаны с агрессивным поведением собак.

Когда мы стали разбираться в причинах, что, собственно говоря, происходит, то пришли к удивительному для себя открытию, связанному с тем, что у нас совершенно незначительные административные наказания для нарушителей действующего порядка — небольшой штраф до 200 рублей.

Мы вышли к нашим коллегам в Московскую областную думу с предложением упорядочить ответственность. Во-первых, упорядочить сами правоотношения в этой сфере, чтобы владелец домашнего животного знал, как и где он может гулять с ним. В КоАП Московской области внесены соответствующие изменения, установлены эти нормы.

Сейчас задача уже правоприменительной практики посмотреть, как это все реализуется, насколько у нас уменьшится число случаев нападения и насколько ответственно будут вести себя владельцы домашних животных.

Защита предпринимателей

Защита прав предпринимателей — один из приоритетов уже не первый год. Ключевая наша задача — и очень неплохие результаты показывает прокуратура Московской области в этой сфере — работа по обеспечению прав добросовестных исполнителей публичных контрактов.

За 2020 год благодаря мерам прокурорского реагирования погашена задолженность перед исполнителями государственных и муниципальных контрактов на сумму свыше трех миллиардов рублей. Достаточно серьезная масштабная цифра, которая, на мой взгляд, позволила, особенно в условиях пандемии и коронакризисного года, бизнесу чувствовать себя более или менее спокойно Сергей Забатурин.

Тоже достаточно наглядный пример: если по итогам первого полугодия 2020 года задолженность перед бизнесом государственных и муниципальных заказчиков составляла 680 миллионов рублей, то в этом году к 1 июля мы подошли с цифрой 68 миллионов рублей. Разница, как говорится, очевидна. В 10 раз мы добились снижения этой работы. Останавливаться не собираемся, будем продолжать заниматься этой проблематикой.