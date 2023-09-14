14 сентября 2023, 15:06
«Если им будет тяжело, ты окажешься рядом». Глава Подмосковья рассказал о напутствии от Леонида Рошаля
Губернатор Подмосковья рассказал о полученном напутствии от Леонида Рошаля
На церемонии вступления на пост главы Подмосковья Андрей Воробьев вспомнил один из важных диалогов с выдающимся врачом Леонидом Рошалем. Однажды он дал ценное напутствие, рассказал губернатор.
Рошаль — президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии.
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«Однажды мы с доктором Рошалем летели в Сергиев Посад. И Леонид Михайлович говорит: „Ты видишь, сколько у тебя домов? В каждом окне живут люди, и они рассчитывают на тебя, на нас, ждут результатов, перемен. И на то, что, если им будет тяжело, ты обязательно окажешься рядом“», — вспомнил Андрей Воробьев.
Губернатор рассказал, что обращения, пожелания и инициативы жителей лежат в основе работы областного правительства. С них начинаются проекты преобразований.
Он подчеркнул, что все для развития Московской области делают «не ради золотых медалей», а для того, чтобы жители чувствовали перемены. Переизбрание на должность губернатора стало новой и ответственной точкой отсчета, добавил Андрей Воробьев.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Андрей Воробьев
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