Подмосковье 03 апреля 2024, 17:07 Глава Подмосковья: банки до 15 апреля спишут кредиты у погибших в «Крокусе» и их родных Воробьев: банки спишут кредиты у погибших в «Крокусе» и их родных

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Банки спишут кредиты у погибших в «Крокус Сити Холле» и их родственников до 15 апреля. Об этой договоренности сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сочувствую всем, кто в тот злополучный день потерял своих родных. Мы стараемся помочь каждому, кого коснулась трагедия. Сейчас договорились со Сбербанком и Дом.рф. До 15 апреля кредиты погибших и их ближайших родственников спишут. Это произойдет без отдельных обращений. Пострадавшим также перечислены наши выплаты. Отмечу, что огромное количество людей — почти полмиллиона человек — откликнулись на то, чтобы вместе с российским „Красным крестом“ собрать средства для семей, которые в этом нуждаются», — рассказал Андрей Воробьев.

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Губернатор поблагодарил врачей, которые помогали и продолжают помогают пострадавшим в теракте. Ранее он поставил задачу уделить внимание каждой пострадавшей семье и проявить заботу о тех, кто до сих пор находится в больницах.

«Мы всегда на связи, как и администрация Красногорска — чтобы откликнуться на любые проблемы, которые могут возникнуть», — добавил глава региона.

После теракта в «Крокус Сити Холле» восемь детей стали круглыми сиротами, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Количество жертв среди несовершеннолетних увеличилось до шести.