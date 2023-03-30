Подмосковье 30 марта 2023, 13:02 Глава Минздрава Подмосковья проверил ремонт медучреждений в Коломне Пресс-служба Минздрава МО

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Глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк посетил больницу в Коломне. Вместе с сотрудниками медучреждений обсудили перспективы развития и ход ремонтных работ.

Министр посетил несколько медицинских организаций округа. Первой стала поликлиника № 2 — там в январе открыли кабинет томографии. На новом оборудовании выполняют до 50 исследований в день. Министр осмотрел этажи, где ремонт еще не завершен — его планируют закончить как можно быстрее, чтобы учреждение вернулось в полноценной работе. По плану она возобновит прием в мае. Недавно там отремонтировали лифты, на которые поступило несколько жалоб.

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«Мы большое внимание уделяем развитию сферы здравоохранения в Коломне. В прошлом году открыли современную поликлинику с КДЦ в Подлипках, в этом году — амбулаторию в Радужном. Продолжаем капитальные ремонты и оснащение медучреждения современным медицинским оборудованием. Главное, чтобы жители Коломны могли получить качественную медицинскую помощь в своем округе», — сказал министр.

Алексей Сапанюк также посетил хирургический корпус № 2, который сейчас капитально ремонтируют. После его открытия там заработает сосудистый центр с неврологическим, кардиологическим и сердечно-сосудистым отделениями. Там будут работать две ангиографические системы. Министр поручил ускорить темпы работ. Сейчас пациентов принимают в соседнем корпусе, который был построен 40 лет назад и тоже нуждается в ремонте. Его начнут восстанавливать позже.

Кроме того, в Коломне приведут в порядок терапевтический корпус № 4, здание стационара в Озерах и поликлинику № 1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал медикам 14 автомобилей скорой помощи. С ними он встретился на новой подстанции скорой медицинской помощи в городском округе Солнечногорск.

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