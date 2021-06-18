Глава Минтранспорта Подмосковья привился от коронавируса

В Московской области ввели обязательную вакцинацию для работников, которые контактируют с большим количеством людей. В эту категорию вошли и водители автобусов, кассиры на вокзалах и контролеры. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик тоже вакцинировался от коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.

Главный санитарный врач Подмосковья обязал привить всех сотрудников и государственных служащих транспортной отрасли. Вакцинацию прошел и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он прошел процедуру в одном из пунктов региона. Среди всех работников отрасли привиты уже свыше 25 тысяч человек.

Андрей Воробьев заявил, что Московская область выйдет на 50 тысяч вакцин в сутки. Губернатор добавил, что для удобства жителей пункты вакцинации стали работать круглосуточно. Также регион получил еще 225 тысяч доз вакцины. Поставки продолжатся на следующей неделе.