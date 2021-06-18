Власти Московской области делают все возможное, чтобы избежать жестких ограничений и локдауна. В этом поможет обязательная вакцинация. Подмосковье получило 225 тысяч доз вакцин от коронавируса. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Андрей Воробьев заявил, что власти региона делают все, чтобы не объявлять новый локдаун в Московской области. Регион получил 225 тысяч доз вакцин. Новые поставки планируются уже на следующей неделе.

«Вакцинация идет очень активно. Спасибо Минздраву, мы получили очень заметную дозу — 225 тысяч вакцин. В понедельник, вторник еще получаем вакцины», — уточнил Воробьев.

В Подмосковье уже ввели обязательную вакцинацию для работников, которые контактируют с большим количеством людей. Это поможет избежать более жестких ограничений. К концу недели число привитых от коронавируса составит 1 200 000 — 1 250 000 человек, уточнил Воробьев. Но для коллективного иммунитета нужно, чтобы привились четыре миллиона жителей.