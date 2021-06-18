Подмосковье будет прививать 50 тысяч жителей в сутки

Темпы вакцинации в Подмосковье быстро растут. В регион поступила новая партия препаратов, а прививочные пункты стали работать даже ночью. Регион планирует выйти на 50 тысяч вакцин в сутки, об этом в интервью каналу «Россия 24» рассказал Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что темпы вакцинации растут, это поможет избежать введения жестких ограничений и обеспечит регион коллективным иммунитетом.

«С вакцинацией на этой неделе все радикально изменилось. И у нас, и в Москве. Мы в три-четыре раза выросли по записи. И вакцинация идет очень активно», — уточнил Воробьев.

Он добавил, что пункты, где можно привиться от коронавируса, стали работать круглосуточно. И люди стали активно записываться. Поэтому задача властей — сделать процедуру доступной.

«Наша задача — позаботиться и сделать, чтобы это было удобно, комфортно, чтобы вакцина везде была. Чтобы врач мог дать необходимые комментарии, потому что всегда у человека существует беспокойство, и это нормально», — пояснил губернатор.

Воробьев заявил, что новыми темпами Московская область быстро выйдет на 50 тысяч вакцин в сутки.

«Конечно, и предписание санитарного врача было своевременным. И это позволило нам, соответственно, подготовиться, открыть пункты дополнительные. Поэтому работаем», — заключил губернатор.