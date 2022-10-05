Министр культуры и туризма Подмосковья поздравил педагогов с Днем учителя | 360°

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Важное
05 октября 2022, 16:39
Путин обвинил Украину в возвеличивании неонацизма
Спецоперация
05 октября 2022, 16:38
Украинское командование приказало добивать раненых сослуживцев
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Спецоперация
05 октября 2022, 16:32
Депутат Госдумы Картаполов призвал Минобороны говорить людям все о спецоперации
Подмосковье
05 октября 2022, 16:28
Врачи из Коломны помогли женщине родить в десятый раз
Власть
05 октября 2022, 16:26
Путин заявил, что стандарт учебников истории должен быть единым
Подмосковье
05 октября 2022, 16:25
Капсулу с посланием потомкам заложили в фундамент новой школы в Мытищах
Власть
05 октября 2022, 16:22
Путин заявил, что был удивлен результатами референдумов в Донбассе
Эксклюзив
05 октября 2022, 16:11
Губернатор Воробьев показал на всероссийской выставке лучшие достижения аграриев Подмосковья
Власть
05 октября 2022, 16:08
Путин обвинил Украину и Запад в попытках «разорвать историю»