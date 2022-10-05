Министр культуры и туризма Подмосковья поздравил педагогов с Днем учителя | 360°

Подмосковье 05 октября 2022, 15:34 Поделиться Telegram

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Viber Министр культуры и туризма Подмосковья поздравил педагогов с Днем учителя

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День учителя отметили в России 5 октября. Глава Минкультуры Подмосковья Василий Кузнецов обратился с поздравлениями к педагогам детских школ искусств и профильных колледжей.

В Подмосковье работают 183 детские школы искусств, где обучаются почти 100 тысяч ребят, и четыре колледжа в сфере культуры, в которых получают образование около двух тысяч студентов.

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Василий Кузнецов напомнил, что в региональных ДШИ трудятся свыше шести тысяч педагогов. Еще более 600 — в колледжах.

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«Работа преподавателя требует колоссального терпения и постоянного профессионального совершенствования, а лучшая награда за этот труд — достижения учеников. Желаю, чтобы новых достижений и творческих побед было много!» — заявил министр.

Глава Минкультуры пожелал учителям успехов, здоровья, оптимизма и плодотворной работы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.

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