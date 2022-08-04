Глава Химок Дмитрий Волошин вручил паспорта еще 9 подросткам

Самые главные документы из рук главы округа Дмитрия Волошина получили девять подростков. В торжественной обстановке их поздравили в городском ЗАГСе и сделали памятные фото.

Дмитрий Волошин обратился к юным жителям округа с поздравлениями. Он выразил надежду на то, что многие из них однажды будут работать в Химках на благо своей малой родины.

«Мне бы хотелось, как главе города, чтобы вы, наши любимые дети, химчане, члены нашей команды, остались работать здесь, в нашем любимом родном городе на благо городского округа Химки и вместе с нами одной, единой, большой командой этот город развивали», — сказал он.

Документы детям вручали торжественно, под звуки гимна. На церемонии присутствовать председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский. Он обратился к родителям и пожелал им помочь детям найти путь к успеху.

«И помните, горизонтов нет, они только у нас в голове, помните перед вами открыты все дороги, у вас колоссальные возможности», — подчеркнул он.

После вручения паспортов ребята сделали фото на память, чтобы оставить впечатления от события в архивах семейного альбома.

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