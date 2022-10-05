Глава Балашихи поздравил педагогов с Днем учителя | 360°

Подмосковье 05 октября 2022, 14:08 Поделиться Telegram

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Viber Глава Балашихи поздравил педагогов с Днем учителя

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Глава Балашихи Сергей Юров поздравил педагогов округа с профессиональным праздником. К ним он обратился в своем Telegram-канале.

«Благодаря вашему труду в 54 образовательных учреждениях нашего округа дети получают лучшие знания, достигают новые высоты, успешно сдают ЕГЭ и проходят олимпиады, поступают в лучшие вузы страны», — написал Юров.

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Он поблагодарил педагогов за ежедневный вклад в знания и душу учеников и пожелал им стремиться к развитию и любить Родину.

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Юров добавил, что Подмосковье и округ стараются обеспечить учителей достойными условиями труда. Это возможно благодаря мерам соцподдержки и строительству новых школ и детских садов. Так, в этом году в округе открыли восемь новых учреждений.

День учителя отмечают в России с 1994 года 5 октября. В конце месяца профессиональный праздник отметят воспитатели и другие работники дошкольного образования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.

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